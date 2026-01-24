Brooklyn Beckham e il furto del primo ballo parla il dj del matrimonio | È stato inappropriato Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, rimane oggetto di discussione. Recentemente, il dj del matrimonio ha commentato un episodio riguardante il primo ballo degli sposi, ritenuto inappropriato, che avrebbe causato emozioni intense, incluso il pianto di Nicola Peltz. Un evento che sottolinea come anche dopo il lieto fine, alcune dinamiche possano suscitare interesse e interrogativi.

Il matrimonio da favola tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, continua a far parlare di sé anche a distanza di anni. A riaccendere i riflettori è il DJ Fat Tony, storico collaboratore dei Beckham, intervenuto a This Morning su ITV e riportato da People. Il DJ ha raccontato il famigerato primo ballo durante le nozze, definendo il momento tra Brooklyn e sua madre Victoria «estremamente imbarazzante» e confermando il clima di gelo che avrebbe rovinato la serata. Il primo ballo tra Brooklyn e la madre Victoria. Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe iniziato quando Marc Anthony, ospite e amico di famiglia, ha chiamato Brooklyn sul palco.🔗 Leggi su Open.online

La verità sul ballo "inappropriato" di Victoria Beckham alle nozze di Brooklyn e Nicola: parla il dj della festa

Brooklyn Beckham contro i genitori: «Non voglio riconciliarmi con loro. Mia madre ha rovinato il mio matrimonio con Nicola Peltz, ha ballato in modo del tutto inappropriato con me»

Argomenti discussi: Lo sfogo di Brooklyn Beckham contro David e Victoria: Pensano solo all’immagine, non mi riconcilio; Brooklyn Beckham, che ha litigato coi genitori anche per l'abito da sposa della moglie, Nicola Peltz; Brooklyn Beckham spiega perché ha chiuso con i genitori David e Victoria e cosa è successo al suo matrimonio; I conflitti nella famiglia Beckham, spiegati.

Brooklyn Beckham e il ballo poco appropriato con la madre Victoria: parla un testimone

«Ero il dj al matrimonio di Brooklyn Beckham, quel ballo inappropriato con Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime»

Il primo ballo non l'ho fatto con mia moglie, ma con mia madre che si è presentata ballando con me in modo poco appropriato. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in vita mia.

