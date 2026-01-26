Champions League Dortmund-Inter nel tempio tedesco | il Borussia avverte i nerazzurri

Il Borussia Dortmund si appresta ad affrontare l’Inter in una sfida di Champions League, giocata nel suggestivo stadio tedesco. I padroni di casa puntano sul supporto dei propri tifosi e su un reparto offensivo efficace, mentre i nerazzurri si preparano a rispondere in un match importante per entrambe le squadre, nel rispetto delle rispettive ambizioni europee.

Inter News 24 Champions League, il Borussia Dortmund si prepara a ospitare i nerazzurri contando sul calore dei tifosi e su un attacco prolifico. Il clima in casa Borussia Dortmund si scalda in vista del prossimo impegno europeo. Dopo la netta vittoria per 3-0 contro l' Union Berlino, l'entusiasmo è tornato a gravitare attorno ai gialloneri. Protagonista del match è stato Nico Schlotterbeck, il roccioso difensore centrale tedesco noto per la sua stazza, che ha festeggiato esibendo i muscoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale ha spiegato che la sfida contro la squadra di Milano sarà certamente complicata, ma la forza del loro stadio e il supporto dei tifosi risulteranno decisivi per il risultato finale.

