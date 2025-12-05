Rubò oggetti d' epoca e articoli da collezione ladro rintracciato e arrestato in un hotel

Blitz in hotel. Nel pomeriggio di giovedì 4, i carabinieri di Lido degli Estensi hanno rintracciato e arrestato all’interno di una struttura ricettiva del lungomare un 34enne sul quale gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. Il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

