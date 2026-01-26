Bonificate via Signorelli e Via del Toro a Giugliano, ma di nuovo incivili sversano rifiuti

A soli due giorni dalla bonifica delle aree di Signorelli e Via del Toro a Giugliano, si registrano nuovi sversamenti di rifiuti. Nonostante gli interventi, il problema dell’abbandono illecito di rifiuti persiste, evidenziando la difficoltà di mantenere un ambiente pulito e rispettare le norme civili nella zona.

Sono trascorsi appena due giorni dall’operazione di bonifica delle due aree maggiormente colpite dall’emergenza rifiuti in strada, eppure la spazzatura è tornata ad accumularsi abusivamente. A destare maggiore preoccupazione è soprattutto il rischio sanitario legato all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Sabato scorso l’amministrazione comunale di Giugliano era intervenuta con la rimozione dei cumuli in entrambe le zone, così come lungo la fascia costiera. Ma a distanza di sole 48 ore la situazione è tornata pressoché invariata. Incivili continuano a sversare rifiuti in modo improprio, ignorando le regole della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

