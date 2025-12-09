Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law convegno con Mulè
Il convegno “Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law” si terrà a Roma il 10 dicembre presso Palazzo San Macuto. L’evento, a partire dalle ore 16, riunirà esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle applicazioni dell’IA nel rafforzamento dello Stato di diritto.
Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
