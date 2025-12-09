Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law convegno con Mulè

Lopinionista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno “Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law” si terrà a Roma il 10 dicembre presso Palazzo San Macuto. L’evento, a partire dalle ore 16, riunirà esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle applicazioni dell’IA nel rafforzamento dello Stato di diritto.

Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegnoIntelligenza artificialeManifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

intelligenza artificiale 8211 manifesto csaia 8211 ai al servizio del rule of law convegno con mul232

© Lopinionista.it - “Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law”, convegno con Mulè

L’Intelligenza artificiale entra in politica. In Albania il primo Ministro creato con l’AI

L’intelligenza artificiale trappola per gli anziani: truffe aumentate del 456%

Anche in ‘Un posto al sole’ c’è l’intelligenza artificiale: “Marzia pensa a tutto, ma nonno Renato si pente”

intelligenza artificiale 8211 manifestoSanità: Roma, il 12 dicembre al ministero della Salute presentazione del manifesto su intelligenza artificiale, diagnosi e cura dei pazienti - Venerdì prossimo, 12 dicembre, a partire dalle 17, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa 1 a Roma, si terrà il convegno “Singolarità, tecnologia e AI verso malattia zero ... Scrive agensir.it