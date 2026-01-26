Benucci risponde ad Hajiri Pari Sansovino-Baldaccio
Il match tra Sansovino e Baldaccio si conclude con un pareggio per 1-1. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Di seguito i dettagli della formazione e i marcatori. Un risultato che riflette l’andamento del gioco e il equilibrio tra le due compagini.
Sansovino 1 Baldaccio Bruni 1 SANSOVINO: Antonini Manrrique, Cacioppini (83’ Settembrini), Tognetti, Bega (46’ Ricci), Pasquinuzzi, Sabatini, Rosi (46’ Sacconi), Privitera, De Filippo (80’ Ferretti), Benucci, Zhupa (46’ Piantini). All.: Giacomo Chini. BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli (90’ Beers), Del Siena, Bruschi, Giorni, Beretti, Hajiri (75’ Monini), Quadroni (55’ Mariotti), Sbardella (68’ Pedrelli), Gorini, Bartoccini. All.: Pierfrancesco Battistini. Arbitro: Danesi di Pistoia Reti: 45’ Hajiri, 50’ Benucci. MONTE SAN SAVINO – Alla fine il confronto tutto aretino tra la Sansovino e la Baldaccio Bruni si è chiuso con un salomonico 1-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
