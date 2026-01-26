Benucci risponde ad Hajiri Pari Sansovino-Baldaccio

Il match tra Sansovino e Baldaccio si conclude con un pareggio per 1-1. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Di seguito i dettagli della formazione e i marcatori. Un risultato che riflette l’andamento del gioco e il equilibrio tra le due compagini.

