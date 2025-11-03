Via Appia ok in Giunta al Coordinamento Territori del Sannio e dell’Irpinia ?

Tempo di lettura: 2 minuti Via libera stamane in Giunta alla costituzione del Coordinamento Territoriale per il Sito Unesco “Via Appia. Regina Viarum” del territorio denominato “Coordinamento Campania 2 – Territori del Sannio e dell’Irpinia”, che comprende i seguenti comuni: Apice, Ariano Irpino, Benevento, Bonito, Buonalbergo, Calvi, Casalbore, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Paduli, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant’Arcangelo Trimonte, Venticano, come organismo partecipativo, inter-istituzionale e consultivo, aperto ai Comuni facenti parte del Sito, alle Associazioni culturali e ambientaliste, agli enti del terzo settore, alle istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca, agli enti gestori del patrimonio e del paesaggio, alle Soprintendenze e ad altri soggetti interessati secondo le norme del Protocollo d’ìntesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

