Basket risultati Serie A | Della Valle allo scadere salva Brescia sorride Cantù

Nella diciassettesima giornata di Serie A, Brescia ha ottenuto una vittoria di misura contro Udine, mantenendo il primo posto in classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 83-80, grazie a un canestro decisivo di Della Valle negli ultimi secondi. La squadra di Brescia resta in testa, in attesa di conoscere i risultati delle altre contendenti come Virtus Bologna.

Brescia, 25 gennaio 2026 – La Germani Brescia vince di misura su una coriacea Udine per 83-80 e resta in vetta alla classifica della serie A, giunta alla sua diciassettima giornata di regular season, in attesa di conoscere il risultato della Virtus Bologna. Gli uomini di Vertemati partono meglio toccando il 12-21, sfruttando i tagli di Christon e Bendzius e le triple di Alibegovic, prima che la Germani risponda con un controbreak di 15-5 ispirato dal contributo di Cournooh e Burnell dalla panchina (27-26). Udine riscappa nuovamente volando sul +10 (34-44). Massinburg e Bilan chiudano i 20' iniziali siglando i 9 punti consecutivi che riavvicinano i biancoblu sul 43-44. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

