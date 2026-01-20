Ad Arezzo il gala Le stelle della danza al Petrarca con protagonisti i grandi interpreti del balletto internazionale
A Arezzo, il 20 gennaio 2026, si svolge il gala “Le stelle della danza al Petrarca”. L’evento riunisce alcuni dei più riconosciuti interpreti del balletto internazionale, offrendo una selezione di pezzi dal repertorio classico e contemporaneo. Un’occasione per apprezzare la qualità e la varietà della danza di livello mondiale in un contesto di grande prestigio.
Arezzo, 20 gennaio 2026 – Una serata dedicata a lla grande danza internazionale con un parterre di interpreti tra i più autorevoli della scena mondiale, con l’interpretazione del grande repertorio classico e delle più raffinate espressioni della danza contemporanea. Sabato 24 gennaio alle ore 19 al Teatro Petrarca si terrà il gala “Le stelle della danza al Petrarca”, appuntamento di prestigio che riunisce sullo stesso palcoscenico étoile e i ballerini principali provenienti da alcune delle più importanti compagnie di balletto internazionali. Per l’evento, che fa parte del calendario della 5a edizione della SCA - Stagione Concertistica Aretina, organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon, in corso fino a maggio con le nuove stelle internazionali, si esibiranno Mayara Magri, prima ballerina del Royal Ballet di Londra; Yaoqian Shang, prima ballerina del Birmingham Royal Ballet; Jessica Xuan, prima ballerina ad Amsterdam al Dutch National Ballet. 🔗 Leggi su Lanazione.it
