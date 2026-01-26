VIDEO Bagnoli blitz di protesta | bloccati i camion per la colmata

Al mattino presto, attivisti e residenti di Bagnoli hanno organizzato un bloccaggio dei camion impegnati nei lavori alla colmata. L’azione, volta a sensibilizzare sulle questioni legate all’intervento, ha temporaneamente interrotto il normale svolgimento delle operazioni. La protesta si inserisce nel contesto delle discussioni sulla gestione dell’area e delle sue future destinazioni.

Blitz di attivisti e residenti a Bagnoli: bloccati all'alba i camion per i lavori alla colmata. La protesta è per la scelta di non rimuovere più, ma sigillare la striscia di 195.000 mq di materiale di risulta, proveniente dall'ex insediamento siderurgico. Una decisione su cui si concentrano perplessità anche di alcuni esperti. " Questi lavori di "rigenerazione " – afferma una nota dei manifestanti – non hanno nessuna garanzia ufficiale su sicurezza e salute degli abitanti e dei lavoratori". In contestazione alcuni aspetti centrali della procedura: " Nessuna Valutazione di Impatto Ambientale ".

