Avengers | Doomsday le voci sui teaser 3 e 4 smentite da un nuovo sorprendente rumor
Dopo il promo su Steve Rogers sappiamo già che il secondo teaser si concentrerà su Thor, ma chi saranno i protagonisti del terzo e quarto trailer? Guerra di spoiler nell'MCU. La strategia di marketing dei Marvel Studio riguardo al lancio del quattro teaser trailer di Avengers: Doomsday ha centrato il bersaglio perché sui social media non si parla d'altro. E se i primi due teaser sono stati ampiamenti spoilerati prima della loro pubblicazione ufficiale, le voci sul terzo e quarto teaser sono più contrastanti. Dopo i teaser incentrati sul ritorno di Steve Rogers e su Thor, gli altri due promo avrebbero dovuto essere dedicati, rispettivamente, a Loki (Tom Hiddleston) e Dottor Destino (Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il giornalista Jeff Sneider afferma che il terzo teaser di Avengers: Doomsday sarà incentrato sugli X-Men mentre il quarto sui Fantastici 4 ed i Wakandiani - facebook.com facebook
