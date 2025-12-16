A partire dal 16 dicembre 2025, la Polizia Stradale della Lombardia intensifica i controlli sulla velocità con autovelox mobili nelle strade e autostrade della regione. Di seguito l'elenco delle postazioni temporanee, attive fino al 21 dicembre, per garantire sicurezza e rispetto dei limiti di velocità.

Autovelox mobili in Lombardia, i controlli della velocità nelle strade e autostrade. Le postazioni fisse omologate

Milano, 16 dicembre 2025 – Ecco dove saranno da martedì 16 a domenica 21 dicembre su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi mai che il rispetto dei limiti vuol dire rispettare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Milano, Sala: "Troppi incidenti in bici, chiederò autovelox a Salvini". Polizia stradale. Caos autovelox fissi. Meno incidenti. L’invito. I limiti di velocità. Le sanzioni. I controlli in Lombardia. Polizia stradale. La Polizia di Stato ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali della Lombardia dove in questa settimana, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. Ilgiorno.it

A Cremona in azione l'autovelox bidirezionale

