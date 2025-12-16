Autovelox mobili in Lombardia i controlli della velocità nelle strade e autostrade Le postazioni fisse omologate

A partire dal 16 dicembre 2025, la Polizia Stradale della Lombardia intensifica i controlli sulla velocità con autovelox mobili nelle strade e autostrade della regione. Di seguito l'elenco delle postazioni temporanee, attive fino al 21 dicembre, per garantire sicurezza e rispetto dei limiti di velocità.

Milano, 16 dicembre  2025 –    Ecco dove saranno da martedì 16 a  domenica 21 dicembre  su   strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili   della   Polizia Stradale. Non dimenticatevi mai che il rispetto dei limiti vuol dire rispettare la vostra e soprattutto  altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è  la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Milano, Sala: "Troppi incidenti in bici, chiederò autovelox a Salvini". Polizia stradale. Caos autovelox fissi. Meno incidenti. L’invito. I limiti di velocità. Le sanzioni. I controlli in Lombardia. Polizia stradale. La Polizia di Stato ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali  della Lombardia dove in questa settimana, saranno   operativi gli strumenti di controllo della velocità. Ilgiorno.it

