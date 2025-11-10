Autovelox mobili in Lombardia ecco dove saranno questa settimana i controlli della velocità

Milano, 10 novembre 2025 – Ecco dove saranno da lunedì 103 a domenica 16 novembre su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi mai che il rispetto dei limiti vuol dire rispettare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. La “strage di questi giorni parla da sola. Autovelox e tutor, poi, sono pronti a immortalarvi e a “regalarvi” multoni in termini economici e di punti pesanti. Autista avvisato, mezzo salvato. A proposito, ultimi giorni per montare le gomme invernali o per mettere in auto catene e calze da neve; se non lo fate e venite fermati potrebbe essere dolori per il vostro portafogli Polizia stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno questa settimana i controlli della velocità

