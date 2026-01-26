L'Atletico Catania 1994 Viagrande ha concluso la partita contro il Palazzolo con un pareggio 1-1, raggiunto al 90°. La squadra catanese, al Francesco Russo, è stata rimontata nei minuti finali dai rivali, che si trovano in piena zona playoff. Questo rappresenta il secondo pareggio consecutivo per i giallorossoblù, che continuano a cercare continuità nel campionato.

Secondo pareggio consecutivo per l’Atletico Catania 1994 Viagrande. Giallorossoblù rimontati, in casa, dal Palazzolo in piena zona “Cesarini”. Allo stadio “Francesco Russo” la gara, valida per la diciannovesima giornata del Girone B di Eccellenza, si chiude sull’1-1. Padroni di casa che si mordono le mani per non aver portato a casa l’intera posta in palio. Decisiva l’espulsione dubbia e frettolosa del centravanti Bryan Gomes (autore del gol atletista) al 58’ per un lieve contatto a centrocampo con Doumbouya. In dieci la squadra allenata da mister Angelo Galfano tiene bene il campo, ma ad un minuto dal 90’ si fa infilare da un diagonale di Frittita.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Ue, accordo raggiunto sul target climatico al 2040: il super compromesso salva il taglio delle emissioni al 90%

Leggi anche: Atletico Madrid Inter: Gimenez decide al 90’+4?, i colchoneros vincono 2-1 al Metropolitano

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Atletico Catania raggiunto al 90': al Francesco Russo finisce 1-1 contro il Palazzolo; Salamanca Fc Ferma la Capolista Atl. Raddusa; Calcio: Eccellenza (18a g.). Modica, la D è vicina. Vince solo la Messana, rimonte-beffa per Gioiosa, Acquedolcese e Rosmarino.

Atletico Catania raggiunto al 90': al Francesco Russo finisce 1-1 contro il PalazzoloIncontro combattuto, dai toni agonistici elevati e con un Palazzolo aggressivo e falloso in ogni zona del campo. Mister Galfano si affida inizialmente a D’Agata tra i pali; Godino, Scalia, Pino e ... cataniatoday.it

L'Atletico Catania non molla mai: super rimonta sul campo della Polisportiva GioiosaLa squadra giallorossoblù, sotto per 3-0, pareggia grazie alle prodezze di Giuseppe Grasso (doppietta) e Alessandro Randis ... cataniatoday.it

ASD Aci Bonaccorsi Calcio 2024. . PLAY MEDIA NEWS 25.01.2026 ACI BONACCORSI CALCIO - ATLETICO CATANIA 3-1 Intervista ad ANDREA ISAIA. il centrocampista dell'Aci Bonaccorsi, autore di una buona partita, è consapevole, così come tutta la squa - facebook.com facebook