Ue accordo raggiunto sul target climatico al 2040 | il super compromesso salva il taglio delle emissioni al 90%
I ministri dell’Ambiente dell’Ue raggiungono a Bruxelles l’accordo sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. Per arrivare alla maggioranza qualificata ci sono volute 24 ore, un giorno intero e la notte tra negoziati e scrittura di un nuovo testo che fosse un compromesso ancora più forte rispetto a quello presentato alla vigilia della riunione straordinaria. Perché molti Paesi, Italia in prima fila, hanno puntato i piedi per avere una traiettoria meno rigida o, per meglio dire, una serie di scappatoie. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la sua posizione in sessione plenaria il 13 novembre, con una posizione che si prevede sarà simile a quella dei governi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
