Ita Airways partito il primo volo Fiumicino-Mauritius

Fiumicino, 10 novembre 2025 – È partito il 7 novembre alle 22 da Roma Fiumicino il primo volo diretto di Ita Airways verso l'aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam di Mauritus, un importante traguardo per la compagnia che introduce due collegamenti settimanali tra Roma e la perla dell'Oceano Indiano, operati con Airbus A330-900. Il nuovo collegamento avrà il seguente operativo: partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22.00 con arrivo alle Mauritius alle 11.20 del giorno successivo. Partenza dalle Mauritius il sabato e il lunedì alle 22.10 e arrivo a Roma Fiumicino alle 06.40 del giorno successivo.