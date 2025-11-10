Ita Airways partito il primo volo Fiumicino-Mauritius
Fiumicino, 10 novembre 2025 – È partito il 7 novembre alle 22 da Roma Fiumicino il primo volo diretto di Ita Airways verso l’aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam di Mauritus, un importante traguardo per la compagnia che introduce due collegamenti settimanali tra Roma e la perla dell’Oceano Indiano, operati con Airbus A330-900. Il nuovo collegamento avrà il seguente operativo: partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22.00 con arrivo alle Mauritius alle 11.20 del giorno successivo. Partenza dalle Mauritius il sabato e il lunedì alle 22.10 e arrivo a Roma Fiumicino alle 06.40 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? FIUMICINO ONLINE - ITA Airways celebra il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso Mauritius. È partito ieri sera alle 22:00 il primo volo diretto verso l’aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam ... Clicca qui https://www.fiumicino-online.it/articoli/attua - facebook.com Vai su Facebook
Ita Airways, partito il primo volo da Roma verso Mauritius: la cerimonia del taglio del nastro - X Vai su X
Ita Airways, partito il primo volo Fiumicino-Mauritius - Il nuovo collegamento rappresenta una tappa fondamentale per la compagnia e uno dei punti di forza della stagione invernale 2025–2026 ... Scrive ilfaroonline.it
Ita Airways, due collegamenti settimanali da Roma a Mauritus - È partito lo scorso venerdì sera da Roma Fiumicino il volo diretto di Ita Airways verso l’aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam di Mauritus ... Segnala guidaviaggi.it
Inaugurato nuovo volo Ita tra Roma Fiumicino e Mauritius - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Lo riporta laregione.ch