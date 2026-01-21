La Regione istituisce due task force per la salute degli anziani

La Regione Toscana ha istituito due task force dedicate alla riforma del sistema sociosanitario per gli anziani. La prima si concentrerà sulla revisione dei percorsi di assistenza, mentre la seconda affronterà le tematiche di umanizzazione delle cure e prescrizione sociale. Queste iniziative mirano a migliorare l’efficacia e l’umanità dei servizi dedicati alla popolazione anziana, promuovendo un approccio più integrato e attento alle esigenze degli utenti.

FIRENZE – Nascono due task force per riformare alcuni aspetti significativi del sistema sociosanitario toscano: la prima dovrà rivedere nel suo insieme i percorsi di assistenza per le persone anziane, l'altra metterà al centro i temi della umanizzazione delle cure e della prescrizione sociale. Entrambe le task force vedranno il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema sociosanitario: dai settori regionali all'Agenzia regionale di sanità, dall'Anci agli atenei toscani, ovviamente anche con il coinvolgimento dei professionisti di questi ambiti. Obiettivi e mandato dei due gruppi di lavoro sono stati definiti in due delibere approvate dalla giunta regionale su proposta dell'assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni.

