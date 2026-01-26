Asllani-Inter clamorosa decisione | la società è furiosa

In casa Inter, si torna a discutere del futuro di Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002. La società analizza attentamente la situazione e le possibili decisioni da prendere, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. Questa fase di valutazione riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli contrattuali, nel rispetto di un progetto di crescita e rafforzamento della rosa nerazzurra.

In casa Inter riflettori puntati su Kristjan Asllani: ecco le ultimissime sul futuro del centrocampista albanese classe 2002. La sua avventura al Torino era iniziata nel migliore dei modi e il tecnico Baroni lo aveva promosso immediatamente titolare in mezzo al campo, poi però Kristjan Asllani ha iniziato a faticare e le tre panchine di fila contro Verona, Udinese e Atalanta lo confermano. Il 23enne albanese, che è attualmente in prestito dall’ Inter al club granata, si appresta ora a cambiare nuovamente squadra. Giuseppe Marotta (Ansafoto) – calciomercato.it Asllani non rientra nei piani di Chivu e l’obiettivo dell’Inter è quello di cederlo a titolo temporaneo, per permettergli di giocare con una certa continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter Liverpool, la società meneghina furiosa dopo il rigore di Zwayer: svelati i retroscena del confronto a San SiroL'Inter Liverpool ha acceso polemiche dopo il rigore assegnato da Zwayer a favore dei Reds a San Siro.

Torino-Asllani, si va verso l’interruzione del prestito: l’albanese tornerà sul mercatoKristjan Asllani è finito ai margini del Torino: il giocatore di proprietà dell’Inter non sta trovando spazio e tornerà dunque sul mercato Il giocatore albanese è finito ai margini del progetto del ... gianlucadimarzio.com

FootMercato: "Il gruppo Red Bull ha messo gli occhi su Asllani, che lo vorrebbe piazzare al Paris FC. L'idea del club parigino è quella di acquistare a titolo definitivo il centrocampista albanese: l'Inter è apertissima alla cessione e chiede almeno 10 milioni di eu - facebook.com facebook

Il gruppo Red Bull ha messo gli occhi su #Asllani, che lo vorrebbe piazzare al #ParisFC. L'idea del club parigino è quella di acquistare a titolo definitivo il centrocampista albanese: l' #Inter è apertissima alla cessione e chiede almeno 10 milioni di euro. x.com