Inter Liverpool la società meneghina furiosa dopo il rigore di Zwayer | svelati i retroscena del confronto a San Siro

L'Inter Liverpool ha acceso polemiche dopo il rigore assegnato da Zwayer a favore dei Reds a San Siro. La società nerazzurra ha manifestato il proprio disappunto, alimentando tensioni e discussioni sul corretto utilizzo del VAR. Ecco i retroscena di un confronto acceso che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Inter Liverpool continua a far discutere: la società nerazzurra non ha gradito l'arbitraggio di Zwayer e del VAR Storks. La sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League porta con sé più polemiche che analisi tecnico-tattiche. Il rigore assegnato all'87' da Felix Zwayer per una trattenuta minima di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz resta il punto centrale, ma La Gazzetta dello Sport rivela come il malcontento nerazzurro vada ben oltre il singolo episodio. Secondo il quotidiano, l'Inter ha giudicato insoddisfacente l'intera direzione arbitrale, non solo il rigore.

