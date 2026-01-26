ASCOLTI TV 25 GENNAIO 2026 | IL MILIONARIO CHIUDE PRIMA DI NOI LE IENE REPORT

Ecco i dati sugli ascolti televisivi di domenica 25 gennaio 2026, con il finale di stagione di Prima di Noi, il quiz Il Milionario, Le Iene e Report. Un quadro delle preferenze degli spettatori durante la serata, che permette di comprendere l’andamento dei principali programmi trasmessi. Di seguito, i dettagli sugli ascolti dei principali show della giornata.

ASCOLTI TV 25 GENNAIO 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 25 gennaio 2026 con il finale di stagione di Prima di Noi, il Milionario, Le Iene e Report. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x + x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x + x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi – x Prima di Noi – x TC – x G – x O – x Prima di Noi – x Speciale Tg1 + Sottovoce – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Tg5 Speciale – x Santa Messa – x Super Partes – x Le Storie di Melaverde – x Melaverde Editing – x Tg5 – x L’Arca di Noè – x Amici di Maria De Filippi – x Verissimo (15:30) – x Verissimo: Giri di Valzer (16:47) – x Verissimo: I Saluti (17:59) – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – x Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo – x TC – x G – x O – x Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo – x Pressing: Nel Cuore dello Sport – x Tg2 Mizar – x Playlist – x Rai Sport Live Weekend – x Sci Alpino – x + x + x Rai Sport Live Weekend – x Tg2 – x Tg2 Motori – x Squadra Speciale Cobra 11 – x Pallavolo: Conegliano-Scandicci – x Genitori, Che Fare? – x Tg Sport – x Tg2 Dossier – x 911: Lone Star – x 9-1-1 – x Tg2 – x Il Sesso degli Angeli – x Il Sesso degli Angeli – x La Nuova DS – x + x + x + x Tom e Jerry di Nuovo a Oz – x Young Sheldon – x + x The Big Bang Theory – x + x Due Uomini e Mezzo – x + x Sfida Impossibile – x Studio Aperto – x Sport Mediaset XXL – x E-Planet – x Dr. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2026: CHI VUOL ESSERE MILIONARIO, PRIMA DI NOI, LE IENE, REPORTGli ascolti televisivi di domenica 11 gennaio 2026 mostrano la performance delle principali trasmissioni della serata, tra cui la seconda puntata di Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario?, Le Iene e Report.

ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2026: VINCE IL MILIONARIO (18%), MALE PRIMA DI NOI (14%), LE IENE (10,9%), AFFARI TUOI (24,9%) SOFFIA SULLA RUOTA (25,2%)Gli ascolti televisivi di domenica 11 gennaio 2026 mostrano una leggera variazione tra i programmi più seguiti.

