Il documentario Apnea il racconto delle esperienze drammatiche di chi ha affrontato il viaggio dall’Africa in crisi verso l’Europa

Arezzo, 3 novembre 2025- Giovedì 6 novembre alle 21 il cinema Eden di Arezzo ospiterà la proiezione del documentario Apnea, dedicato al racconto delle esperienze drammatiche di chi ha affrontato il viaggio da un’Africa in crisi verso l’Europa. Saranno presenti e dialogheranno con il pubblico i registi Apnea presenta quattordici testimonianze di individui provenienti da contesti diversi: donne, uomini e ragazzi che hanno intrapreso un lungo e doloroso cammino. Il documentario, diretto da Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni, si avvale delle animazioni di Pietro Elisei e della colonna sonora di Giovanni Magaglio, creando un’esperienza immersiva che tiene lo spettatore “in apnea”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

