Capodanno all' insegna dell' arte | i musei aperti il 1 gennaio

Per il 1° gennaio, alcuni musei di Genova aprono le loro porte, offrendo l’opportunità di iniziare l’anno immersi nell’arte e nella cultura. Una scelta ideale per chi desidera trascorrere il primo giorno dell’anno in modo tranquillo e riflessivo, scoprendo le esposizioni e le collezioni delle istituzioni museali locali. Ecco le principali strutture aperte a Genova per il Capodanno.

Musei aperti a Genova per il primo dell'anno, per passare la giornata di Capodanno all'insegna dell'arte e della cultura.Ecco le aperture straordinarie previste per giovedì 1 gennaio.I musei apertiI Musei di Strada Nuova accoglieranno il pubblico con Palazzo Rosso aperto dalle 12 alle 18 (ultimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Capodanno all'insegna dell'arte: i musei aperti il 1 gennaio Leggi anche: L’ultima settimana di ottobre è all’insegna dell’arte gratuita: Musei Vaticani e palazzi istituzionali romani che si possono visitare gratis Leggi anche: Milano, mostre e musei aperti a Natale 2025 e Capodanno 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Musei aperti nel periodo natalizio a Bologna e in città metropolitana; Mostre e Musei da Visitare a Milano durante il Natale e Capodanno; Roma Capodarte 2026: l’arte apre l’anno nuovo tra musei, mostre e installazioni diffuse. A Genova un Capodanno all'insegna dell'arte: tutti i musei aperti il 1° gennaio - Dai Musei di Strada Nuova al Galata Museo del Mare, passando per Palazzo Ducale e le mostre temporanee: un’offerta culturale speciale per iniziare il nuovo anno tra bellezza e conoscenza. msn.com

Capodanno tra cultura e storia, i musei di Genova aperti il 1 gennaio - Dai Musei di Strada Nuova al Galata Museo del Mare, passando per Palazzo Ducale e le mostre temporanee: un'offerta culturale speciale per iniziare il nuovo anno tra bellezza e conoscenza ... genova24.it

Capodanno 2026 a Genova: i musei aperti il 1° gennaio - Dai Musei di Strada Nuova al Galata Museo del Mare, passando per Palazzo Ducale e le mostre temporanee: un’offerta culturale speciale per iniziare il nuovo anno tra bellezza e conoscenza. mentelocale.it

Oria si accende per il Capodanno con una serata imperdibile all’insegna della musica - facebook.com facebook

Capodanno in piazzale Alpini all’insegna della sicurezza: le regole del Comune di Bergamo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.