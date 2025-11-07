Il Liceo Colonna di Arezzo incontra Gianrico Carofiglio

Arezzo, 7 novembre 2025 – .  Giovedì 6 novembre, presso l’ Auditorium del Centro Affari, si è tenuta la lezione organizzata dal Liceo Colonna di Arezzo a cura di Gianrico Carofiglio, che ha incontrato in esclusiva oltre quattrocento studenti dell’Istituto, guidato dal Dirigente Scolastico Prof. Gatteschi, in un progetto coordinato dal Dipartimento di Lettere e dal Dipartimento di Scienze Umane, in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Arezzo. L’incontro, che rientra nelle ore di Orientamento dell'Istituto, nasce dall’intento di accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e di scelta, non soltanto offrendo informazioni sui percorsi universitari o professionali, ma guidandoli in una riflessione più profonda su di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

