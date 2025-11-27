Artena | Paliano | Colleferro Omicidio Willy Definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi Ancora un appello per il fratello Gabriele Il sentiment dei Sindaci Carocci Alfieri e Sanna
Cronache Cittadine ARTENA PALIANO COLLEFERRO – La notizia è di ieri, 26 Novembre: «Omicidio Willy. La Cassazione ha confermato l’ergastolo L'articolo Artena Paliano Colleferro. Omicidio Willy. Definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi. Ancora un appello per il fratello Gabriele. Il “sentiment” dei Sindaci Carocci, Alfieri e Sanna Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Ergastolo definitivo per Marco Bianchi per l'omicidio di Willy e appello ter per il fratello Gabriele - Omicidio Willy Monteiro Duarte, la Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi e dispone un nuovo processo d'appello per il fratello Gabriele ... Secondo virgilio.it
Omicidio Willy: ergastolo per Marco Bianchi, nuovo processo per il fratello - E' stato accolto il ricorso della Procura che chiedeva la cancellazione delle attenuanti per i "gemelli" di Artena ... Da latinaoggi.eu
Omicidio Willy, appello ter per Gabriele Bianchi. “Ridiscutere le attenuanti”. Definitivo l’ergastolo al fratello Marco - Il terribile pestaggio avvenuto tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro nel quale perse la vita il 21enne di Paliano. Come scrive quotidiano.net