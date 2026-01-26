Aperitivo con delitto L' erba cattiva

Domenica 8 febbraio alle ore 20, presso il Teatro in casa – Interno 13 in via Casilina 431, zona Torpignattara, si terrà l'evento

Domenica 8 febbraio alle 20 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L’erba cattiva”.Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato “Sacro e Profano” c’è un disguido: lo chef non è reperibile dal mattino e gli ospiti sono in trepidante attesa. Arriverà uno strano personaggio che si qualificherà come commissario e comunicherà ai presenti la fine tragica del protagonista della serata. Nessun piatto gourmet da assaggiare. Si procederà all’indagine con toni surreali e personaggi singolari.🔗 Leggi su Romatoday.it

Aperitivo con delitto "6° Reggimento"Domenica 11 gennaio alle ore 20 presso il Teatro in casa – Interno 13, in via Casilina 431 a Torpignattara, si svolge l’evento “Aperitivo con delitto” con la partecipazione di Piera Fumarola e Aldo Gordiani, protagonisti di “6° Reggimento”.

Aperitivo con delitto Stanza 57Sabato 31 gennaio alle 20.00 e domenica 1 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarol ... romatoday.it

Aperitivo con delitto Fitness, l'ultima lezioneSabato 3 gennaio alle 20.00 e Domenica 4 gennaio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola ... romatoday.it

Carnevale... con delitto! Diamo il via ai festeggiamenti di Carnevale con un aperitivo davvero particolare domenica 01 febbraio dalle ore 16! Ci troviamo a una simpatica festa a tema, a cui potete unirvi con un simpatico travestimento, ma un dramma è pronto facebook