Aperitivo con delitto L' erba cattiva

Domenica 8 febbraio alle ore 20, presso il Teatro in casa – Interno 13 in via Casilina 431, zona Torpignattara, si terrà l'evento

Domenica 8 febbraio alle 20 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L’erba cattiva”.Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato “Sacro e Profano” c’è un disguido: lo chef non è reperibile dal mattino e gli ospiti sono in trepidante attesa. Arriverà uno strano personaggio che si qualificherà come commissario e comunicherà ai presenti la fine tragica del protagonista della serata. Nessun piatto gourmet da assaggiare. Si procederà all’indagine con toni surreali e personaggi singolari.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

