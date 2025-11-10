Cena con delitto L' erba cattiva

Romatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 20 novembre, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per una serata indimenticabile: la Cena con Delitto – L’erba cattiva Unisci il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo interattivo per soli 38 € a persona.Dalle ore 20:00, potrai immergerti in un intrigante mistero da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

L’erba cattiva (e “modificata”) delle piazze italiane - Chiamatela come vi pare, ma la classica canna fumata in Italia conterrebbe poco della pianta originale e molti derivati industriali. Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Delitto Erba Cattiva