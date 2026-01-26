Antonella Elia | Non mi perdonerò mai per aver abortito è stato un atto di egoismo mostruoso

Antonella Elia ha condiviso pubblicamente il suo dolore riguardo all’esperienza di un aborto, definendolo un gesto che considera un atto di egoismo. La showgirl ha raccontato il suo percorso durante il programma 'La volta buona', condotto da Caterina Balivo su Rai1, affrontando un tema delicato e personale che suscita riflessioni sulla scelta e sulle emozioni legate a questa decisione.

