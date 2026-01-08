Valeria Marini controattacca Antonella Elia | Fu sospesa da Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe

Valeria Marini risponde alle accuse di Antonella Elia, ricordando un episodio passato. Secondo la sua versione, Antonella Elia sarebbe stata sospesa da Rai2 e dalla trasmissione

Valeria Marini risponde ad Antonella Elia e tira fuori un episodio del passato: "Tutti sanno che fu sospesa da Citofonare Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe".

