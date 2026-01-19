Sul fronte del calciomercato dell'Inter, la situazione di Ivan Perisic rimane complessa. Il calciatore ha dato segnali positivi di apertura al trasferimento, ma le trattative con il PSV, attuale club del croato, incontrano ancora delle difficoltà. La strategia nerazzurra si mantiene attenta ai prossimi sviluppi, mentre le parti coinvolte cercano una soluzione che possa soddisfare tutte le esigenze.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a pensare Ivan Perisic: il croato apre ma il PSV fa muro. Al momento è stallo totale. Il mercato invernale dell’Inter entra nelle sue due settimane finali con un grande punto interrogativo che riguarda una vecchia conoscenza del popolo nerazzurro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano ai microfoni di DAZN, il nome di Ivan Perisic resta nei pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione, ma l’operazione sta incontrando ostacoli significativi in Olanda. Calciomercato Inter, la situazione Perisic: il “sì” di Ivan non basta. Se da un lato il croato riabbraccerebbe volentieri l’ambiente, dall’altro la trattativa è attualmente in una fase di stallo: La volontà del giocatore: Perisic gradirebbe il ritorno a Milano per mettersi a disposizione di Cristian Chivu e dare esperienza in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, stallo Perisic: apertura totale del croato ma… Ultimissime

Mercato Inter, Perisic nel mirino: l’esterno croato rivela la sua volontà per questa sessione invernale. Le ultime

Ivan Perisic ha espresso la sua volontà di restare o trasferirsi durante la sessione invernale di mercato. L’esterno croato rappresenta ancora un obiettivo per l’Inter, che segue con attenzione le sue scelte. Le ultime notizie indicano un interesse concreto da parte del club e del giocatore. In questo contesto, si attendono sviluppi sulle eventuali decisioni che potrebbero influenzare il mercato nerazzurro nei prossimi giorni.

Perisic Inter, colpo di scena! Il croato torna in nerazzurro? C’è uno sviluppo che potrebbe prendere presto piede…I dettagli

Si intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter. Dopo le recenti trattative di calciomercato, si fanno strada ipotesi e aggiornamenti che potrebbero segnare un nuovo capitolo per il calciatore croato e la squadra nerazzurra. Restano da seguire sviluppi e conferme, mentre le luci di San Siro continuano a restare accese, segno di un’attesa che potrebbe presto portare a novità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Calciomercato Inter: Ndoye-Frattesi, il ritorno di Perisic e l'acquisto a 5 milioni già chiuso - Rumor - Il Galatasaray incassa il no del Milan per Fofana e nel frattempo congela la trattativa per Frattesi. affaritaliani.it