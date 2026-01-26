Anni di violenze psicologiche durante il matrimonio poi le minacce di morte

Un uomo di Latina è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori, dopo anni di violenze psicologiche e minacce di morte durante il matrimonio. L'intervento ha portato alla presa di responsabilità dell’individuo, evidenziando l’importanza di intervenire contro le condotte persecutorie. La vicenda sottolinea la necessità di tutelare le vittime e rafforzare le misure di sicurezza e supporto.

Un arresto in “flagranza differita” è arrivato per un uomo di Latina ritenuto responsabile di atti persecutori. Vittima, la sua ex compagna. La donna, madre di figli minori avuti con l’indagato, si era rivolta infatti alla squadra mobile e aveva consegnato materiale audio registrato nel corso di videochiamate ai figli e ulteriori messaggi minatori ricevuti. In un successivo atto di denuncia ha poi riferito di aver subito, nel corso degli anni di convivenza, continue vessazioni, prevalentemente di natura psicologica, finalizzate a screditarne la figura genitoriale agli occhi dei figli. Alla luce del grave quadro indiziario emerso e della reiterazione dei comportamenti vessatori, l'uomo è finito in carcere.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Rieti, un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver commesso nel tempo violenze fisiche e psicologiche sulla moglie.

