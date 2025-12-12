Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti | Legame puro non finirà con Ballando con le Stelle
Durante la stagione di Ballando con le Stelle, si sono susseguite voci su un possibile legame tra Andrea Delogu e il suo maestro, Nikita Perotti. La showgirl ha recentemente parlato del loro rapporto, sottolineando la sincerità e la solidità del loro legame, che andrebbe oltre le suggestioni dello spettacolo.
Sin dall’inizio di Ballando con le Stelle si è vociferato di una possibile relazione tra Andrea Delogu e il suo maestro, Nikita Perotti. Ora, dopo settimane di indiscrezioni, è la stessa conduttrice a chiarire la natura del rapporto tra i due. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Andrea Delogu ha scritto: “Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita é, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre”. 🔗 Leggi su Tpi.it
