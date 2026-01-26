Il Questore di Monza e Brianza, Giovanni Cuciti, ha partecipato oggi all'iniziativa di donazione del sangue “Donazione Olimpica – Un gesto che vale l’oro”, promossa dall’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato in collaborazione con AVIS Milano. Questo gesto testimonia l’impegno delle istituzioni locali nel promuovere la cultura della donazione e il sostegno alla comunità attraverso azioni concrete e responsabili.

Monza, 26 Gennaio 2026 - Anche il Questore di Monza e Brianza Giovanni Cuciti tra i donatori oggi per l’iniziativa di donazione del sangue denominata “Donazione Olimpica – Un gesto che vale l’oro”, promossa dall’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato in collaborazione con AVIS Milano. L'evento e la partecipazione. L’evento, ospitato nel piazzale antistante la Questura con l’ausilio dell’autoemoteca, ha visto una significativa partecipazione del personale della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza, uniti da un forte spirito di solidarietà e servizio alla collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anche il Questore di Monza tra i donatori di sangue per DonatoriNati

A Massa Lombarda, un nuovo monumento alla donazione di sangue è stato inaugurato presso la rotonda di via Repubblica.

