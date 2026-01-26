Anche il Questore di Monza tra i donatori di sangue per DonatoriNati

Da ilgiorno.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Questore di Monza e Brianza, Giovanni Cuciti, ha partecipato oggi all'iniziativa di donazione del sangue “Donazione Olimpica – Un gesto che vale l’oro”, promossa dall’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato in collaborazione con AVIS Milano. Questo gesto testimonia l’impegno delle istituzioni locali nel promuovere la cultura della donazione e il sostegno alla comunità attraverso azioni concrete e responsabili.

Monza, 26 Gennaio 2026 - Anche il Questore di Monza e Brianza Giovanni Cuciti tra i donatori oggi per l’iniziativa di donazione del sangue denominata “Donazione Olimpica – Un gesto che vale l’oro”, promossa dall’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato in collaborazione con AVIS Milano. L'evento e la partecipazione. L’evento, ospitato nel piazzale antistante la Questura con l’ausilio dell’autoemoteca, ha visto una significativa partecipazione del personale della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza, uniti da un forte spirito di solidarietà e servizio alla collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

anche il questore di monza tra i donatori di sangue per donatorinati

© Ilgiorno.it - Anche il Questore di Monza tra i donatori di sangue per DonatoriNati

Approfondimenti su questore monza

"Un monumento per ringraziare i donatori di sangue"

A Massa Lombarda, un nuovo monumento alla donazione di sangue è stato inaugurato presso la rotonda di via Repubblica.

I calciatori del Pescara incontrano i donatori di sangue della Fidas

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su questore monza

Argomenti discussi: Alcolici ai minori: il Questore di Potenza sospende la licenza di un esercizio pubblico; Quegli ammonimenti del Questore che spengono sul nascere reati più gravi; Il Questore di Trapani ha emesso provvedimenti di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose; Il Questore: Controlli intensificati contro droga, criminalità giovanile e comportamenti molesti, la nostra priorità è garantire la sicurezza dei cittadini.

anche il questore diStasi incontra il nuovo Questore di Cosenza: «Presidio costante per la serenità della città»Vertice a Corigliano-Rossano con Antonio Borelli. Focus su Schiavonea, furti e coordinamento tra Comune, Polizia e Procura ... cosenzachannel.it

anche il questore diIl sindaco di Corigliano-Rossano ha incontrato il nuovo questore di Cosenza, BorelliROSSANO, 24 GEN - Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha incontrato in Comune il nuovo questore di Cosenza, Antonio Borelli, che era accompagnato da Raffaele Francesco Iasi, dirigente del ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.