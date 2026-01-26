Altre scuole in difesa del liceo Marco Polo contro le ingerenze nella didattica

Altre istituzioni scolastiche si schierano a sostegno del liceo Marco Polo di Venezia, coinvolto recentemente in polemiche riguardanti un programma di incontri sulla Palestina. Docenti di scuole di Mirano e Mestre hanno espresso formalmente il loro appoggio, ribadendo l’importanza della libertà didattica e del rispetto delle autonomie scolastiche. Questa solidarietà evidenzia il valore di un approccio equilibrato e rispettoso nel percorso educativo.

Tre lettere firmate dai docenti di Stefanini, Morin e Majorana-Corner. Fratelli d'Italia aveva attaccato un programma di incontri sulla Palestina definendolo «indottrinamento ideologico» I docenti di tre scuole (Majorana-Corner di Mirano, Stefanini e Morin di Mestre) si sono espressi formalmente a sostegno del liceo Marco Polo di Venezia, finito sotto attacco nei giorni scorsi per un programma di incontri sulla Palestina. Le critiche più aspre erano arrivate dal senatore Raffaele Speranzon (Fratelli d'Italia), che il 16 gennaio parlava di «indottrinamento ideologico» e di «narrazione politica unilaterale».

