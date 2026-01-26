Allianz cuore e Reggers Milano stende Civitanova

Allianz Milano supera Civitanova con una prova di carattere nella settima giornata di ritorno. Nonostante un pubblico non al completo, la squadra dimostra determinazione e capacità di reagire alle difficoltà, conquistando la vittoria in quattro set. Un risultato importante per il campionato, che conferma l’impegno e la solidità della formazione milanese in una partita equilibrata e combattuta.

Un palazzetto non pieno, ma comunque abbastanza gremito, può fare la differenza: forse per questo, l’ Allianz Milano, con le solite difficoltà, ma con una prestazione di carattere batte la Cucine Lube Civitanova per 3 set a 1 nel match valido per la settima di ritorno. L’emergenza infortuni continua, coach Roberto Piazza e i suoi non possono che provare a lottare con i propri mezzi. Tra questi fortuna vuole che ci sia Ferre Reggers, tra i migliori di questo inizio d’anno. Inoltre, a inizio match, ambo le formazioni sbagliano veramente tanto dai nove metri. Milano, nonostante varie incertezze in difesa, comunque, è più cinica e porta a casa un primo parziale giocato nel complesso meglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allianz, cuore e Reggers. Milano stende Civitanova Colpaccio di Milano in Superlega: Reggers e Recine stendono Civitanova, a vuoto il trentello di NikolovMilano conquista una vittoria importante contro Civitanova nell’ultima giornata di Superlega. Leggi anche: Allianz da batticuore: Padova rimonta nell’anticipo della quinta di Superlega, ma Recine e Reggers la chiudono al quinto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Allianz Milano sbanca Belgrado 3-0. Masulovic è di nuovo papà; Allianz Milano in emergenza nulla può contro i campioni d’Italia; Lube, missione quarto posto. Sfida a Milano contro l’Allianz; Allianz Milano in emergenza si ferma a Trento: i campioni d’Italia fanno valere la loro forza. Allianz Milano–Lube Civitanova: al Cloud sfida tra giganti con Reggers contro NikolovAllianz Milano sfida la Lube Civitanova all’Allianz Cloud: Reggers contro Nikolov in una domenica di grande volley a Milano. milanosportiva.com Allianz Milano–Lube, Reggers contro Nikolov: al Cloud una domenica da big(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2026 – È iniziato il countdown per la fine della stagione regolare. Mancano cinque partite e la classifica resta spezzata in due, con Allianz Milano al settimo ... mi-lorenteggio.com Allianz Stadium, notte da Juve: conta solo vincere. Cuore caldo, testa fredda, fame vera su ogni pallone Il Napoli arriva a casa nostra, ci si gioca una stagione: scrivi il tuo pronostico e il marcatore nei commenti! Fino alla fine, forza Juventus. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.