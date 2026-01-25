Milano conquista una vittoria importante contro Civitanova nell’ultima giornata di Superlega. Sul parquet dell’Allianz Cloud, i milanesi hanno prevalso in quattro set, dimostrando determinazione e solidità. La partita, durata quasi due ore, ha visto protagonisti Reggers e Recine, mentre Nikolov non è riuscito a replicare il suo trentello. Un risultato che rafforza la posizione di Milano nel campionato italiano di volley maschile.

Milano ha firmato il colpaccio di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, sconfiggendo Civitanova per 3-1 (25-17; 38-36; 12-25; 25-21) dopo un’ora e 57 minuti di gioco molto intensi nel match valido per la 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I meneghini hanno dominato il primo parziale, nel secondo sono stati rimontati da 21-16 e hanno dovuto annullare cinque set-point in un’infinita serie ai vantaggi, hanno mollato la presa nella terza frazione e poi hanno ruggito nella quarta, conquistando un successo dall’enorme peso specifico. I ragazzi di coach Roberto Piazza sono tornati a sorridere dopo aver inanellato due ko di fila in Superlega e hanno inflitto la seconda battuta d’arresto consecutiva alla Lube (addirittura l’ottava stagionale in Superlega, troppo per una seria pretendente allo scudetto), che settimana scorsa aveva chinato la testa nel big match contro la capolista Perugia e che nel frattempo aveva rialzato la testa con una bella affermazione in Polonia nella fase a gironi della Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Colpaccio di Milano in Superlega: Reggers e Recine stendono Civitanova, a vuoto il trentello di Nikolov

