Lazio attacco in emergenza totale | Sarri rischia di restare senza centravanti

Dopo la recente sconfitta contro il Napoli, la Lazio si trova ad affrontare una situazione di emergenza in attacco. La rosa del club presenta carenze numeriche, e Maurizio Sarri potrebbe dover affrontare la prossima partita senza un vero centravanti disponibile. La questione riguarda sia la gestione delle risorse interne sia le possibili soluzioni tattiche per mantenere l’equilibrio della squadra.

La sconfitta contro il Napoli ha lasciato strascichi che vanno oltre il risultato. In casa Lazio l’allarme è numerico prima ancora che tecnico: guardando alla prossima giornata di campionato, Maurizio Sarri rischia di presentarsi senza una vera punta centrale a disposizione. Una situazione limite, che obbliga a soluzioni d’emergenza e accelera riflessioni già aperte sul mercato. Un attacco improvvisamente vuoto. Il problema è concreto e immediato. Contro la Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio, Sarri potrebbe non avere nessuno dei centravanti di ruolo presenti in rosa a inizio stagione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

