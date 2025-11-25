Allarme antibiotici | con l' abuso aumentano le infezioni urinarie e la resistenza batterica

Foggiatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, gli esperti urologi lanciano un monito sempre più urgente: l’uso indiscriminato di antibiotici sta alimentando una crescente resistenza in molte delle infezioni più comuni, come quelle dell’apparato urinario.Secondo il dottor Giuseppe Carrieri, direttore del dipartimento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

allarme antibiotici con l abuso aumentano le infezioni urinarie e la resistenza batterica

© Foggiatoday.it - Allarme antibiotici: con l'abuso aumentano le infezioni urinarie e la resistenza batterica

Argomenti simili trattati di recente

allarme antibiotici abuso aumentanoAvanza la "super gonorrea" resistente agli antibiotici. Perché l'Oms lancia l'allarme e quali sono le soluzioni - Tra il 2022 e il 2024, la resistenza al ceftriaxone e alla cefixima è aumentata notevolmente. Come scrive notizie.tiscali.it

allarme antibiotici abuso aumentanoIn Puglia si prescrivono troppi antibiotici. L'allarme dell'Agenzia del Farmaco: stretta entro il 2030. Ecco perché l'abuso è dannoso - Nel Sud Italia si consumano troppi antibiotici ed è quindi più facile sviluppare casi di antibiotico- Lo riporta msn.com

allarme antibiotici abuso aumentanoSettimana mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici: cosa serve sapere nel 2026 - Dal 18 al 14 novembre si celebra la Settimana di sensibilizzazione sull’antimicrobicoresistenza. Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Antibiotici Abuso Aumentano