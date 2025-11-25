Allarme antibiotici | con l' abuso aumentano le infezioni urinarie e la resistenza batterica

Negli ultimi mesi, gli esperti urologi lanciano un monito sempre più urgente: l’uso indiscriminato di antibiotici sta alimentando una crescente resistenza in molte delle infezioni più comuni, come quelle dell’apparato urinario.Secondo il dottor Giuseppe Carrieri, direttore del dipartimento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Allarme antibiotici: con l'abuso aumentano le infezioni urinarie e la resistenza batterica

Argomenti simili trattati di recente

“Tutto noto, tutto fermo. Nessun passo verso una strategia organizzata.” Leggi qui gli ultimi dati sulla resistenza antimicrobica in Europa e l’allarme degli esperti: l’Italia al settimo posto tra i Paesi per consumo di antibiotici, da sola registra il 30% dei decess - facebook.com Vai su Facebook

Antibiotici, allarme resistenza: in Piemonte 900 morti l’anno, al via un progetto per usarli meglio lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Avanza la "super gonorrea" resistente agli antibiotici. Perché l'Oms lancia l'allarme e quali sono le soluzioni - Tra il 2022 e il 2024, la resistenza al ceftriaxone e alla cefixima è aumentata notevolmente. Come scrive notizie.tiscali.it

In Puglia si prescrivono troppi antibiotici. L'allarme dell'Agenzia del Farmaco: stretta entro il 2030. Ecco perché l'abuso è dannoso - Nel Sud Italia si consumano troppi antibiotici ed è quindi più facile sviluppare casi di antibiotico- Lo riporta msn.com

Settimana mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici: cosa serve sapere nel 2026 - Dal 18 al 14 novembre si celebra la Settimana di sensibilizzazione sull’antimicrobicoresistenza. Segnala iodonna.it