All’88esimo la deviazione sfortunata di Mordagà Sorride Montespertoli Di cuore sui medicei
All’88esimo minuto, Mordagà subisce una deviazione sfortunata, che permette a Montespertoli di sorridere. La partita, conclusasi con il risultato di 2-1 contro la Real Cerretese, si è giocata sotto il segno della determinazione. La squadra locale, con una formazione composta da Biotti, Spini, Gasparini e altri, ha mostrato carattere nel corso dell’incontro, consolidando la propria posizione in campionato.
Montespertoli 2 Real Cerretese 1 MONTESPERTOLI: Biotti, Spini (65’ Fiaschi), Gasparini, Salvadori, Bettoni, Calonaci, Rosi, Corsi, Granucci, Maltomini, Biliotti (77’ Gasparri). A disp.: Romano, Mancini, Lensi, Marcacci, Zefi, Ciuffi, Trapassi. All.: Sarti. REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini (81’ Stringara), Nieri (53’ Pievani), Romiti, Mordagà, Sogli (65’ Dal Porto), Gargiulo, Melani, Bouhafa, Camaiani (59’ Guarino). A disp.: Cirillo, Tramacere, Cappelli, Lapi, Ferrara. All.: Petroni. Arbitro: Briganti di Carrara (assistenti Bo di Livorno e Nesi di Pistoia). Reti: 37’ Bouhafa; 71’ Granucci; 88’ aut. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
