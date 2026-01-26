All’88esimo la deviazione sfortunata di Mordagà Sorride Montespertoli Di cuore sui medicei

All’88esimo minuto, Mordagà subisce una deviazione sfortunata, che permette a Montespertoli di sorridere. La partita, conclusasi con il risultato di 2-1 contro la Real Cerretese, si è giocata sotto il segno della determinazione. La squadra locale, con una formazione composta da Biotti, Spini, Gasparini e altri, ha mostrato carattere nel corso dell’incontro, consolidando la propria posizione in campionato.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.