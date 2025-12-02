Autogol Palma | traversone basso di McKennie e deviazione sfortunata del friulano la Juve passa allo Stadium La ricostruzione

Juventusnews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autogol Palma, la Vecchia Signora avanti al 23?: sfortunato autogol del classe 2008 su cross di McKennie, bianconeri meritatamente in vantaggio. Si sblocca il match dell’Allianz Stadium e la Juventus trova il meritato vantaggio nel primo tempo dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese. Dopo un avvio di gara convincente, caratterizzato da  23 ottimi minuti  in cui la squadra di  Luciano Spalletti  ha preso subito il comando delle operazioni schiacciando i friulani nella propria metà campo, l’episodio decisivo è arrivato grazie a una sortita offensiva sulla fascia destra, confermando la bontà dell’approccio aggressivo chiesto dal tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

autogol palma traversone basso di mckennie e deviazione sfortunata del friulano la juve passa allo stadium la ricostruzione

© Juventusnews24.com - Autogol Palma: traversone basso di McKennie e deviazione sfortunata del friulano, la Juve passa allo Stadium. La ricostruzione

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Autogol Palma Traversone Basso