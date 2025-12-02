Autogol Palma, la Vecchia Signora avanti al 23?: sfortunato autogol del classe 2008 su cross di McKennie, bianconeri meritatamente in vantaggio. Si sblocca il match dell’Allianz Stadium e la Juventus trova il meritato vantaggio nel primo tempo dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’Udinese. Dopo un avvio di gara convincente, caratterizzato da 23 ottimi minuti in cui la squadra di Luciano Spalletti ha preso subito il comando delle operazioni schiacciando i friulani nella propria metà campo, l’episodio decisivo è arrivato grazie a una sortita offensiva sulla fascia destra, confermando la bontà dell’approccio aggressivo chiesto dal tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Autogol Palma: traversone basso di McKennie e deviazione sfortunata del friulano, la Juve passa allo Stadium. La ricostruzione