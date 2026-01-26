Alessandra Mastronardi ritrova l'amore dopo il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino chi è il nuovo fidanzato

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mastronardi sembra aver trovato un nuovo percorso sentimentale dopo il breve matrimonio con Gianpaolo Sannino. Secondo alcune fonti, il suo attuale compagno sarebbe Alessandro Pirounis, imprenditore greco che gestisce un marchio di abbigliamento. La loro relazione, ancora poco conosciuta, sta attirando l’attenzione di chi segue la vita pubblica dell’attrice.

Alessandra Mastronardi avrebbe un nuovo fidanzato: si tratterebbe di Alessandro Pirounis, imprenditore greco a capo di un brand di abbigliamento. La rivelazione di Chi e le foto che confermano la vicinanza.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su alessandra mastronardi

Antonella Mosetti ritrova l’amore a 50 anni, chi è il nuovo fidanzato Emanuele Cerroni

“Ora sta con lui”. Pamela Camassa, nuovo amore 3 mesi dopo la rottura con Filippo Bisciglia: chi è il fidanzato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: L'allieva 3 - Guida TV.

alessandra mastronardi ritrova lAlessandra Mastronardi ritrova l’amore dopo il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino, chi è il nuovo fidanzatoAlessandra Mastronardi avrebbe un nuovo fidanzato: si tratterebbe di Alessandro Pirounis, imprenditore greco a capo di un brand di abbigliamento ... fanpage.it

alessandra mastronardi ritrova lAlessandra Mastronardi ha un nuovo amore? Ecco chi sarebbe l’imprenditore con cui ora farebbe coppiaAlessandra Mastronardi ha un nuovo amore? Ecco chi sarebbe l’imprenditore con cui ora farebbe coppia l'attrice ... gossip.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.