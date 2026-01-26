Alessandra Mastronardi ritrova l'amore dopo il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino chi è il nuovo fidanzato

Alessandra Mastronardi sembra aver trovato un nuovo percorso sentimentale dopo il breve matrimonio con Gianpaolo Sannino. Secondo alcune fonti, il suo attuale compagno sarebbe Alessandro Pirounis, imprenditore greco che gestisce un marchio di abbigliamento. La loro relazione, ancora poco conosciuta, sta attirando l’attenzione di chi segue la vita pubblica dell’attrice.

Alessandra Mastronardi avrebbe un nuovo fidanzato: si tratterebbe di Alessandro Pirounis, imprenditore greco a capo di un brand di abbigliamento. La rivelazione di Chi e le foto che confermano la vicinanza.

Alessandra Mastronardi racconta in questo video la sua più recente missione sul campo in qualità di Goodwill Ambassador dell'UNICEF Italia, in una #Siria che cerca faticosamente di superare i traumi e le distruzioni di una lunghissima guerra civile. - facebook.com facebook

Retrospettiva di fine anno: tutto il 2025 di Alessandra Mastronardi sintetizzato in un solo post! Con tanto affetto auguriamo un felice 2026 ad Alessandra e alla sua famiglia, e tanti auguri anche a tutti voi e alle vostre famiglie! La retrospettiva: bit.ly/45qkRn x.com