Ora sta con lui Pamela Camassa nuovo amore 3 mesi dopo la rottura con Filippo Bisciglia | chi è il fidanzato

Nonostante i tentativi dietro le quinte e la speranza, coltivata da molti fan, di rivederli fianco a fianco, il destino sentimentale di Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sembra ormai segnato. La rottura, annunciata a fine settembre dopo 17 anni di relazione, non è rimasta un capitolo sospeso come alcuni avevano immaginato. Anche l'intervento discreto ma affettuoso di Maria De Filippi, che secondo indiscrezioni avrebbe provato a favorire un riavvicinamento, non è riuscito a invertire la rotta. L'aria che si respirava attorno alla coppia lasciava presagire che una nuova fase fosse alle porte, ma nessuno immaginava che il cambiamento sarebbe arrivato così in fretta.