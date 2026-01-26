Alcaraz prende in giro Sinner? Il gesto agli Australian Open scatena il caos

Durante gli Australian Open 2026, si è diffusa l'attenzione sul presunto gesto di scherno di Carlos Alcaraz nei confronti di Jannik Sinner. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, alimentando un dibattito sulla sportività e le dinamiche tra i tennisti. In questo contesto, si analizzano i fatti e le reazioni legate a questo episodio, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

Il caso mediatico che sta infiammando gli Australian Open 2026 riguarda il presunto gesto di scherno di Carlos Alcaraz nei confronti di Jannik Sinner. Durante gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto lo statunitense Tommy Paul, il fuoriclasse spagnolo si è reso protagonista di un episodio che ha immediatamente diviso l’opinione pubblica e i social network. Alcaraz, subito dopo il match point, ha mimato in modo plateale dei crampi alla coscia, zoppicando per qualche istante prima di sciogliersi in una risata rivolta al proprio box. Questo atteggiamento è stato interpretato da molti come una frecciata diretta al tennista azzurro, che solo ventiquattr’ore prima aveva vissuto momenti di estrema sofferenza fisica nel match contro Spizzirri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

