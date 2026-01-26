Al D’Annunzio lo spettacolo Reset

Al Teatro D’Annunzio continua la stagione Liberi di Scegliere, che propone una varietà di spettacoli tra prosa, monologhi, incontri con figure di attualità, concerti e danza. La programmazione offre un'occasione di approfondimento e intrattenimento, con la partecipazione di artisti italiani e professionisti del settore. L’evento “Reset” rappresenta una delle tappe di questa proposta culturale, contribuendo alla crescita e alla diversità dell’offerta teatrale locale.

Domenica 1° febbraio andrà in scena lo spettacolo Reset ideato e coreografato da Valeria Vallone. Il corpo di ballo dell’Anfiteatro Academy danzerà su musiche di Demetrio Stratos e Prokofiev. Reset vuole scuotere lo spettatore, svegliare le coscienze sopite, fuorviate dalle maschere di benevolenza che spesso l’essere umano indossa per nascondere invidia, rivalità e ambizioni sfrenate. È per domenica 1° febbraio alle ore 18.00 presso il D’Annunzio di Latina. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ticketone.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su annunzio spettacolo

Il fine settimana al Teatro D’Annunzio offre un ricco programma tra omaggi sportivi e spettacoli natalizi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su annunzio spettacolo

Argomenti discussi: Il dottorando della d'Annunzio Fedele è l'unico italiano scelto dal Cañada Blanch Centre alla London School of Economics and Political Science; Il pronipote di D'Annunzio: Con l'Ai l'uomo riscopre la sua bellezza e punta verso l'assoluto; Federico D'Annunzio: Mi sono sposato quattro volte (l'ultima sul torpediniere Puglia). Il Vate? Coerente, non fascista. Il suo Dna estratto da un fazzoletto; Trattamento dei tumori del retto localmente avanzati: ecco la nuova frontiera della radioterapia oncologica.

Si torna a teatro: al D'Annunzio Il medico dei maialiL’interpretazione notevole e intensa di Francesco Montanari e Luca Bizzarri, e un testo come quello scritto da Davide Sacco che accende i riflettori sui lati più meschini che appartengono al genere um ... latinaoggi.eu

Io speriamo che me la cavo, risate e solidarietà al D'AnnunzioUna serata per sostenere la lotta contro la fibrosi cistica unendo spettacolo, divertimento e beneficenza: è questo lo spirito che anima i componenti della compagnia teatrale i SognAttori di Latina, c ... latinaoggi.eu

Teatro D’Annunzio di Latina, sabato 14 marzo alle ore 21.00 debutta “A qualcuno piace Fred”, uno spettacolo travolgente che rende omaggio agli anni Cinquanta e al fenomeno dello swing italiano. In scena il Corpo di Ballo della Non Solo Danza insieme alla - facebook.com facebook