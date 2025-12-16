Week End al D’Annunzio | tra l’omaggio a Michael Jordan e lo Schiaccianoci

Il fine settimana al Teatro D’Annunzio offre un ricco programma tra omaggi sportivi e spettacoli natalizi. Tra l’atteso tributo a Michael Jordan con Federico Buffa e le performance della Compagnia Balletto, gli eventi promettono momenti di intrattenimento e cultura per tutti gli spettatori. La rassegna Liberi di Scegliere prosegue con due appuntamenti imperdibili nel weekend.

Tra uno spettacolo natalizio e l'altro, prosegue al Teatro D'Annunzio anche la rassegna Liberi di Scegliere con ben due spettacoli nel fine settimana: sabato sera arriva Federico Buffa nello spettacolo tributo Number 23 – Vita e Splendori di Michael Jordan e domenica la Compagnia Balletto di.

