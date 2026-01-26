Affari Tuoi perché Herbert Ballerina ha lasciato il programma | Problemi personali

L'addio di Herbert Ballerina a Affari Tuoi è stato motivato da problemi personali. La sua uscita dal programma è stata comunicata senza dettagli specifici. Nel frattempo, Sara, impiegata di Nuoro, ha partecipato alla trasmissione accompagnata dal padre, Sandro, che lavora come direttore commerciale e suona nella tribute band degli 883.

Sara, impiegata contabile della provincia di Nuoro (Sardegna), ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi accompagnata dal padre Sandro, direttore commerciale e suo compagno nella tribute band degli 883. Insieme hanno condiviso una partita coraggiosa e avventurosa contro il dottore (il pacchista misterioso), rifiutando ripetutamente offerte crescenti (da 25mila a 60mila euro) e triturando assegni per proseguire, nonostante il tabellone si svuotasse di somme alte (eliminati 0 euro, 200mila, pacco nero da 50mila, 100mila, ecc.). Il padre Sandro ha incoraggiato spesso la figlia ad andare avanti con frasi motivazionali come "Nella vita il 10% è quello che ti arriva, il 90% lo decidi tu" o "Ti do il mio 50%, il resto devi farlo tu", ma ha lasciato a lei le decisioni cruciali su cifre importanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

