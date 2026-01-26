Addio ai Cau | nel 2026 la sanità regionale riscrive la mappa delle urgenze Ecco come

Nel 2026, la sanità regionale italiana cambierà significativamente l’organizzazione delle emergenze, con una revisione dei Centri di Assistenza Urgenze (Cau). Questi centri, istituiti per alleggerire i pronto soccorso, saranno soggetti a un nuovo assetto che riscrive la mappa delle urgenze minori. Questa trasformazione rappresenta un passo importante nel miglioramento della gestione delle emergenze e nell’efficienza del sistema sanitario regionale.

L’assessore Fabi annuncia la svolta: tre modelli diversi, più chiarezza per i cittadini e meno confusione con i Pronto soccorso Il 2026 sarà l’anno di svolta per i Cau, i centri per le urgenze meno gravi nati per alleggerire i pronto soccorso e voluti dalla precedente giunta Bonaccini. A confermarlo è l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, che annuncia una riorganizzazione profonda, a partire dal nome di una parte di queste strutture. “Quella sui Cau è una valutazione in continua evoluzione”, spiega Fabi, sottolineando che l’obiettivo è rendere più chiaro ai cittadini il funzionamento di servizi che, nel tempo, hanno assunto ruoli diversi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L'incontro previsto per il 20 dicembre a Terni si concentra sulla presentazione dello studio per individuare le aree idonee alla costruzione del nuovo ospedale.

