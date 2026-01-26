Addio ai Cau | nel 2026 la sanità regionale riscrive la mappa delle urgenze Ecco come

Da bolognatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, la sanità regionale italiana cambierà significativamente l’organizzazione delle emergenze, con una revisione dei Centri di Assistenza Urgenze (Cau). Questi centri, istituiti per alleggerire i pronto soccorso, saranno soggetti a un nuovo assetto che riscrive la mappa delle urgenze minori. Questa trasformazione rappresenta un passo importante nel miglioramento della gestione delle emergenze e nell’efficienza del sistema sanitario regionale.

L’assessore Fabi annuncia la svolta: tre modelli diversi, più chiarezza per i cittadini e meno confusione con i Pronto soccorso Il 2026 sarà l’anno di svolta per i Cau, i centri per le urgenze meno gravi nati per alleggerire i pronto soccorso e voluti dalla precedente giunta Bonaccini. A confermarlo è l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, che annuncia una riorganizzazione profonda, a partire dal nome di una parte di queste strutture. “Quella sui Cau è una valutazione in continua evoluzione”, spiega Fabi, sottolineando che l’obiettivo è rendere più chiaro ai cittadini il funzionamento di servizi che, nel tempo, hanno assunto ruoli diversi.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su addio sanità

Da 1,3 milioni di euro per il verde ai 5mila per il cinema: la mappa delle spese del Comune nel 2026

Nuovo ospedale di Terni, la “mappa” delle polemiche: “Giunta regionale fasciocomunista”

L'incontro previsto per il 20 dicembre a Terni si concentra sulla presentazione dello studio per individuare le aree idonee alla costruzione del nuovo ospedale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su addio sanità

addio ai cau nelAddio ai Cau: nel 2026 la sanità regionale riscrive la mappa delle urgenze. Ecco comeL’assessore Fabi annuncia la svolta: tre modelli diversi, più chiarezza per i cittadini e meno confusione con i Pronto soccorso ... bolognatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.