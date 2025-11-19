I trent’anni dell’istituto Alberghiero
C’è una storia dietro quei 30 anni dalla fondazione. Non era prevedibile un racconto del genere, così sentito, così combattuto. L’ Istituto Enogastronomico e Ospitalità Alberghiera di Grosseto ha compiuto 30 anni di vita. Lungo questi trent’anni c’è la storia che ha portato a ciò che la scuola è visibile ad oggi: un punto di riferimento locale per il territorio maremmano che da la possibilità a tanti giovani di studiare, apprendere, e costruire una professione. Ma, prima di arrivare al giorno d’oggi c’è stata una visione, un grande lavoro. Ne ha parlato il preside di allora, il primo dirigente scolastico Pierluigi Sartori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
