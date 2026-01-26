Accolto il ricorso di Signorini | Corona non potrà più pubblicare nulla online

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, emettendo un’ordinanza che vieta a Fabrizio Corona di pubblicare online la prossima puntata di Falsissimo, prevista per stasera. Inoltre, Corona è stato incaricato di rimuovere i contenuti delle puntate precedenti del format. La decisione rappresenta un intervento urgente volto a tutelare i diritti dell’interessato e a regolare la pubblicazione dei contenuti online.

Accogliendo la richiesta degli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, legali di Alfonso Signorini, il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi non potrà trasmettere online la prossima puntata del suo format Falsissimo (era prevista per stasera) e dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti. Il Tribunale ha inoltre fissato in 2 mila euro la somma che Corona dovrà pagare a Signorini per ogni violazione delle disposizioni dell’ordinanza, moltiplicata per ciascun giorno di ritardo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

