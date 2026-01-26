Recentemente, abbiamo ascoltato le canzoni in gara al prossimo Festival, analizzandone le caratteristiche e le tendenze. In passato, un semplice screenshot ha rivelato che Laura Pausini mi aveva bloccato su X, suscitando molta attenzione sui social. Questa esperienza ha messo in evidenza l’importanza di mantenere un approccio obiettivo e rispettoso nel commentare eventi e personalità del mondo musicale.

Quando giorni fa ho, in maniera assolutamente leggera, condiviso sui social lo screenshot che certificava come Laura Pausini mi avesse da tempo bloccato su X, si è scatenato il putiferio. Confesso, sulle prime, scrivendo la frase che avete appena letto avevo usato l’avverbio “prevedibilmente”, nello specifico avevo scritto “si è scatenato prevedibilmente il putiferio”. Poi sono tornato sui miei passi è l’ho cancellato. Perché sì, avevo immaginato riscuotesse un certo interesse, ma mai avrei pensato così tanto. E soprattutto mai avrei immaginato che il 90% e passa dei commenti, stavolta, fossero a mio favore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Carlo Conti ha annunciato i titoli delle canzoni dei 30 Big e dei 4 giovani in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Sanremo 2026, le canzoni ascoltate in anteprima: ecco le pagelle AdnkronosUna prima impressione e i primi voti sulle 30 canzoni in gara selezionate da Carlo Conti, che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. adnkronos.com

Sanremo 2026, ascolto in anteprima e pagelle delle 30 canzoni: mancano le idee e pure il coraggioAbbiamo ascoltato in anteprima le canzoni del Festival di Sanremo 2026: da Tommaso Paradiso a Fedez e Masini passando per Arisa, Malika Ayane, serena Brancale ... fanpage.it

