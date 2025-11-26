Zecchino d' Oro le 14 canzoni in gara al festival dei bambini
Bologna, 26 novembre 2025 - Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con il Festival dello Zecchino d’Oro, giunto alla 68esima edizione. Il programma andrà in diretta su Rai 1 e su RaiPlay con le prime due puntate venerdì 28 novembre, dalle 17.05 alle 18.40, e sabato 29 novembre, dalle 17.10 alle 18.40. La finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, sarà invece trasmessa domenica 30 novembre, dalle 17.20 alle 20 e vedrà alla conduzione, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti. I conduttori. Per le semifinali del 28 e del 29 novembre torna la coppia formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga, tra le figure più note della televisione italiana per bambini e ragazzi, e Lorenzo Baglioni, cantautore e comico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Sta arrivando il 68° Zecchino d’Oro e tutte le nuove canzoni dell’edizione 2025! Potete già pre-ordinare e pre-salvare la compilation!? - facebook.com Vai su Facebook
Conti, 'lo Zecchino d'Oro per tornare bambini' - "Domenica prossima saro' al Tg1 per svelare i nomi dei big di Sanremo in gara, poi andro' di corsa a Bologna per condurre la finale dello Zecchino d'Oro": il tour de force di Carlo Conti, direttore ar ... ansa.it scrive
Lo Zecchino d’Oro, al via la 68esima edizione su Rai 1: la scaletta, le canzoni in gara, i giurati. Carlo Conti: “Noi adulti dovremmo sempre sentirci bambini” - Carlo Conti è di nuovo alla direzione artistica e conduzione de Lo Zecchino D'Oro, affiancato da Benvenga e Lorenzo Baglioni. Segnala tvblog.it
Torna lo Zecchino d'Oro, musica a misura di bambino - Un doppio impegno che racconta bene l’intensità di queste settimane: «Domenica sarò al Tg1 per annunciare i Big di Sanremo, poi di corsa a Bologna per la finale dello Zecchino d’Oro». Lo riporta msn.com