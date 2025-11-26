Zecchino d' Oro le 14 canzoni in gara al festival dei bambini

Bologna, 26 novembre 2025 - Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con il Festival dello Zecchino d’Oro, giunto alla 68esima edizione. Il programma andrà in diretta su Rai 1 e su RaiPlay con le prime due puntate venerdì 28 novembre, dalle 17.05 alle 18.40, e sabato 29 novembre, dalle 17.10 alle 18.40. La finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, sarà invece trasmessa domenica 30 novembre, dalle 17.20 alle 20 e vedrà alla conduzione, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti. I conduttori. Per le semifinali del 28 e del 29 novembre torna la coppia formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga, tra le figure più note della televisione italiana per bambini e ragazzi, e Lorenzo Baglioni, cantautore e comico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

